Super-pouvoirs, Shakespeare et Macarena

Les comédiennes Sophie Turner (Game of Thrones) et Jessica Chastain (Zero Dark Thirty) partagent l’affiche de X-Men : Dark Phoenix, nouvel et sombre opus de la fameuse franchise Marvel. De l’esprit, du talent et du style, le duo de haut-vol profite de la promotion à Paris pour se confier à L’Officiel.