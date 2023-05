Save The Date

Dylan Penn et Hilary Rhoda étaient au dîner Frame à NYC

Les plus belles filles, le meilleur caviar, le plus bel endroit et la meilleure ambiance. Hilary Rhoda, Jeanne Damas, Carolyn Murphy et Toni Garrn qui papotent devant une pomme de terre au caviar. Bienvenue au dîner Frame à NYC.