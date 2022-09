Pop Culture

Lolo Zouaï : "J'aimerais collaborer avec Rosalia"

A l'affiche du festival We Love Green aux côtés de Tame Impala et Erykah Badu, l'américaine Lolo Zouaï fait partie de ces artistes sur lesquels il fait bon miser. Signée chez Because, la maison de disques fondée en 2004 par l'ex-CEO de Virgin et d'EMI Europe Emmanuel de Buretel, nous l'avons rencontrée le temps d'un shooting photo.