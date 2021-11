Alexis Sablone : "Pour moi, le skateboard est un art"

À l'occasion de la première édition française de l'événement itinérant B.Y.O.B.S.S, acronyme pour Build Your Own Beer Skateboard Session, L'Officiel a pu rencontrer la skateuse professionnelle Alexis Sablone. Première sportive féminine à faire partie de l'équipe Converse et à avoir collaboré avec eux pour lancer son modèle de One Star Pro, la jeune femme s'est confiée à L'Officiel.