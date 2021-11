TBT : Rachel McAdams et Ryan Gosling

Pop Culture

#TBT : Liv Tyler et Joaquin Phoenix

Ces deux-là avaient un passé un peu lourd, une famille dysfonctionnelle bien exposée sous les feux de la rampe et une photogénie assez sidérante. Tout aurait vraiment dû rouler pour Liv Tyler et Joaquin Phoenix, jeunes premiers en or des années 90. Mais la réalité n’est pas aussi glam qu’une cover d’Interview Magazine.