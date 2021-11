Que vaut "Making The Cut", l’émission mode la plus attendue de l’année ?

Avec au casting de son jury, des grands noms de la mode comme Naomi Campbell, Carine Roitfled ou encore Joseph Altuzzara aux côtés d’Heidi Klum et Tim Gunn, le duo phare à la présentation, "Making The Cut" était annoncé comme le reality-show mode le plus attendu de 2020. Avec deux premiers épisodes diffusés le 27 mars dernier sur Amazon Prime Vidéo, que vaut réellement l’émission ?