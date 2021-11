Oscars 2018 : le changement, c’est toujours maintenant ?

Forte d’une assemblée de quelque sept mille votants, rajeunis et plus représentatifs d’une vraie diversité – et sans le machiavélisme de Harvey Weinstein, qui a jadis permis à tant de sélectionnés de l’emporter, la cérémonie des Oscars 2018 devrait réserver quelques surprises.