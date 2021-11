Séries, films, documentaires… En août 2021, Netflix actualise son catalogue avec des nouveautés très attendues, depuis la nouvelle série avec Sandra Oh "Directrice", jusqu’au thriller féminin "Ocean’s 8", en passant par le troisième et dernier volet de la saga teen "The Kissing Booth". Voici les 10 nouveautés à binge-watcher dès le 1er août sur la plateforme.