Mauvais esprit #1 : peut-on en finir avec le revival 90's ?

Et si l'on décidait d'enterrer définitivement le comeback des années 90, ses crop tops trop étriqués, ses guitares saturées jusqu'au bruit blanc et ses supermodels trop lisses ? Ça tombe bien, les utopiques 70's, les bling 80's et les kitchissime années 2000 ont la côte. A moins que l'on n'ose carrément – ultime provocation – vivre pleinement dans notre temps.