Lucien Laviscount : "J’aime me perdre dans les rues de Paris"

Il est le nouveau protagoniste masculin qui va faire tourner les têtes dans la saison 2 de la série à succès Netflix Emily In Paris. Avec son accent délicieusement british, ses yeux charmeurs et son style à l’anglaise, Lucien Laviscount en a dévoilé davantage à L’OFFICIEL concernant son parcours personnel, son rôle en tant qu’Alfie et ses ressemblances avec le personnage.