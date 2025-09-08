Les plus beaux looks de la cérémonie des VMAs 2025
Aux MTV VMAs, le tapis rouge s’impose une fois encore comme un théâtre où la musique flirte avec la mode et la provocation.
Aux MTV VMAs, le tapis rouge s’impose une fois encore comme un théâtre où la musique flirte avec la mode et la provocation.
Après une restauration minutieuse, l’historique Hôtel Gabrielli rayonne à nouveau sur la Riva degli Schiavoni. Fresques, jardin secret, gastronomie et terrasses panoramiques composent une Venise authentique, sublimée par une subtile touche contemporaine.