Où sont pensées les méga-tournées ?

Tschabalala Self by Herself

Originaire du quartier de Harlem, à New York, Tschabalala Self (1990) déconstruit et recompose le corps de la femme noire en se jouant des stéréotypes, notamment sexuels, dont il est affligé. A travers ses subtiles combinaisons de peinture, de textiles et de matériaux recyclés qui constituent sa signature formelle, elle célèbre un quotidien où le corps devient inéluctablement objet politisé. Dans l’une de ses dernières séries, Tschabalala Self dépeint les personnages peuplant les bodegas de Harlem, ces épiceries du coin, véritables microcosmes emblèmes des diasporas noire et latino à New York. Elle livre à “L’Officiel Art” un texte inédit.