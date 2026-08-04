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La tong, nouvel essentiel du vestiaire masculin contemporain

Des podiums aux rues, la tong s'affirme comme la chaussure masculine de l'été 2026, portée par une vision du luxe plus minimaliste et sophistiquée.

04.08.2026 by Pauline Borgogno
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Prada Printemps/Été 2026 (Getty Images)

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