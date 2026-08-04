La tong, nouvel essentiel du vestiaire masculin contemporain
Des podiums aux rues, la tong s'affirme comme la chaussure masculine de l'été 2026, portée par une vision du luxe plus minimaliste et sophistiquée.
Des podiums aux rues, la tong s'affirme comme la chaussure masculine de l'été 2026, portée par une vision du luxe plus minimaliste et sophistiquée.
Quelques mois après avoir fait de Lamine Yamal son ambassadeur mondial, American Eagle franchit une nouvelle étape en lançant une capsule exclusive de 25 pièces inspirée de l'univers streetwear, disponible dès le 3 septembre.