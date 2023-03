Comment Law Roach est-il devenu le styliste le plus puissant d'Hollywood ?

Arizona Love : On a rencontré la créatrice derrière les sandales les plus prisées de l’été

Elle est l’esprit derrière les sandales les plus désirables de nos étés depuis 2018. Avec ses chaussures esprit trekking, soupçonnées d’un esprit boho-chic et responsable grâce à des lanières en bandanas vintage, Leslie Halfon a séduit les it-girls partout dans le monde. Sa marque, Arizona Love, souffle sur notre flux Instagram un vent de fraîcheur. On aime son esprit solaire, un brin irrévérencieux, qui nous permet d’allier mode et confort. Rencontre avec le cerveau derrière la paire de sandales que toute cool girl qui se doit possède.