Jalouse

Anya Taylor-Joy : "Je rêve de travailler avec Wes Anderson"

Avec un visage singulier, un talent incontestable et une confiance en elle extraordinaire, l’actrice, égérie de Flowerbomb de Viktor & Rolf, s'impose comme l'une des personnalités phares de 2020 grâce notamment à son rôle dans The Queen's Gambit (Le Jeu de la Dame), à découvrir sans plus attendre sur Netflix. Jalouse se souvient de cette rencontre, un jour de février 2020.