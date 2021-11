Comment Miss Kittin fascine encore

Après avoir exhumé en juin dernier quatre titres composés avec The Hacker en 1997-99, la pionnière de l'electroclash fait sensation sous le nom de Kittin avec un 12 titres inédit baptisé "Cosmos". Entretien croisé avec la DJette Caroline Hervé et son complice, Michel Amato aka The Hacker.