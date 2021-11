Comment Léna Situations repopularise le terme d'"influenceuse"

A seulement 23 ans, Léna Situations est devenue l’une des influenceuses françaises les plus suivies d’Instagram et YouTube… au point d’attirer l’intérêt de marque ultra luxe comme Dior ou Balmain. Grâce à une authenticité sans pareille et une maîtrise des moindres rouages des réseaux sociaux, voici comment elle a redonné ses lettres de noblesse au terme galvaudé d’ "influenceuse".