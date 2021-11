Calypso Rose : "Je veux amener la joie et la paix partout dans le Monde"

La maison de disques Because, fondée en 2004 par Emmanuel de Buretel, ex-CEO de Virgin et d’EMI Europe, s’est donné les moyens de faire rayonner la musique d’ici et d’ailleurs partout où les oreilles sont curieuses. De la cosmo-disco de Diplo à la néo-soul de Jorja Smith en passant par le calypso de... Calypso Rose, le label frenchie, parti à la conquête du festival californien de Coachella, mise beaucoup sur ces talents.