Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle idole politique de la génération Z ?

Alexandria Ocasio-Cortez, nouvelle idole politique de la génération Z ?

Elle n’est armée que de sa jeunesse, de son parcours de combattante et de son tempérament de feu. New-yorkaise d’origine portoricaine, fervente défenseuse des droits des plus vulnérables, elle est aussi la plus jeune femme siégeant au Congrès américain. Alexandria Ocasio-Cortez va-t-elle devenir la nouvelle idole politique de la génération Z?