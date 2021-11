Pourquoi on attend "Giants Being Lonely" avec impatience

Avec Giants Being Lonely, Olmo Schnabel et Grear Patterson signent un premier film déstabilisant, tableau ambitieux de l’adolescence dans l’Amérique rurale, dont leurs amis Lily Gavin, Jack et Ben Irving assurent les rôles principaux. L’Officiel les a rencontrés pour la première du film à la Biennale de Venise.