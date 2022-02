La nouvelle campagne de Tiffany & Co. a marqué les esprits en mettant à l’honneur le couple de supertars Beyoncé et Jay Z. Mais deux autres stars absolues étaient également présentes : la broche Bird on the Rock, création mythique de Jean Schlumberger, et le Tiffany Diamond, un diamant jaune inouï de 128,54 carats que seules quatre autres femmes ont eu l’honneur d’arborer depuis sa découverte en Afrique du Sud et son achat par Charles Lewis Tiffany en 1878. Une occasion en or, ou plutôt en diamant, de s’entretenir avec Victoria Reynolds qui, depuis mars 2020, est la gemmologue en chef de Tiffany & Co.