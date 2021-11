Industry Trends

Ashley Graham lance une collection de robes de mariée grande taille

On ne peut le nier, le marché de la mode évolue dans le bon sens mais malheureusement, le secteur des robes de mariée est toujours fermé aux femmes "plus size". Pour y remédier, Ashley Graham lance une collection avec la marque Pronovias, composée de 15 robes et d'un smoking.