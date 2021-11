Blake Lively : ses 15 meilleurs looks enceinte

Robes de soirée, escarpins de 15 centimètres ou encore looks bohèmes... Même enceinte, Blake Lively mise toujours sur des tenues élégantes, ne manquant pas de mettre son baby bump en valeur. Voici en images les 15 looks de grossesse les plus sublimes de l'actrice.