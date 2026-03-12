Kids-friendly

Avec "Ma Première Porsche", Bonpoint habille les rêves d’enfants

Quand la délicatesse de Bonpoint rencontre la légende Porsche, une capsule en édition limitée fait naître chez les enfants le goût de l’aventure et l’élégance des grandes histoires.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
female girl person teen boy child male coat car hat
Crédits : Courtesy of Bonpoint

Kids Friendlyenfantsbonpointporsche

