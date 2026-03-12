Femmes

5 tendances repérées à la Fashion Week de Paris

Entre silhouettes transformées, textures mouvantes et motifs inattendus, la Fashion Week de Paris esquisse les contours d’un automne-hiver 2026-27 audacieux.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman handbag fashion glove stage solo performance shoe
Crédits : Getty Images

Tags

femmestendancesmodeparis-fashion-weekpfw

Articles associés

clothing fur adult female person woman jewelry necklace coat glasses

Femmes

L'imprimé tigre s’impose comme la signature mode de 2026

En 2026, la mode abandonne la discrétion pour une élégance féroce, portée par un imprimé tigre spectaculaire et assumé.

09.02.2026 by Pauline Borgogno
fashion horizontal london arts culture and entertainment long sleeve dress evening dress formal wear velvet adult female person woman

Femmes

5 tendances repérées à la Fashion Week de Londres

Lors de la Fashion Week de Londres, cinq tendances se sont distinguées des autres. Entre fausses fourrures audacieuses, franges en mouvement, gants opéra tout en élégance, dentelle réinventée et manteaux croisés structurés, les créateurs fusionnent tradition et modernité pour dessiner les contours d’une nouvelle ère stylistique.

25.02.2025 by Pauline Borgogno
clothing coat jacket accessories glasses person adult bride female woman

Femmes

3 tendances mode à suivre de près en 2026

Selon Pinterest Predicts™, 2026 s’annonce comme une année d’affirmation où l’audace, la poésie et l’aventure tissent une mode plus expressive que jamais.

11.12.2025 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

fashion adult female person woman handbag coat long sleeve hat shoe

Fashion Week

HUI réinvente l’art féminin du Nü Gong à Milan

À Milan, la créatrice chinoise Huizhou Zhao transforme l’art ancestral du Nü Gong en une narration contemporaine où mémoire, identité et puissance féminine se tissent dans chaque couture.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
paris adult female person woman handbag fashion glove stage solo performance shoe

Femmes

5 tendances repérées à la Fashion Week de Paris

Entre silhouettes transformées, textures mouvantes et motifs inattendus, la Fashion Week de Paris esquisse les contours d’un automne-hiver 2026-27 audacieux.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
window indoors interior design pool water chair furniture building housing skylight

Be Well

L'Hôtel de Crillon transforme son spa en destination bien-être d’exception

Cette année, le spa de l’Hôtel de Crillon dévoile une programmation inédite mêlant rituels, ateliers et expériences immersives pour réinventer l’art du bien-être au cœur de Paris.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman working out fitness sport gym

Industry Trends

NikeSKIMS signe une capsule sport sculptante pour le printemps 2026

Avec sa nouvelle capsule printemps 2026, NikeSKIMS enrichit son vestiaire de sport féminin avec des pièces sculptantes et techniques pensées pour conjuguer performance, confort et confiance.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
female girl person teen boy child male coat car hat

Kids-friendly

Avec "Ma Première Porsche", Bonpoint habille les rêves d’enfants

Quand la délicatesse de Bonpoint rencontre la légende Porsche, une capsule en édition limitée fait naître chez les enfants le goût de l’aventure et l’élégance des grandes histoires.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
formal wear suit adult female person woman necklace face head portrait

Joaillerie

Julianne Moore devient ambassadrice de la Maison Messika

La Maison de haute joaillerie parisienne Messika annonce l’actrice oscarisée Julianne Moore comme nouvelle ambassadrice, scellant une affinité artistique et esthétique nourrie depuis plusieurs années.

12.03.2026 by Pauline Borgogno
fitness pilates sport working out adult female person woman cup

Be Well

Remise en forme : 3 exercices wellness pour sculpter, renforcer et réparer son corps

L'OFFICIEL dévoile les nouvelles approches du mouvement, entre puissance, précision et rééquilibrage, pour accueillir le printemps avec un corps plus fort et plus conscient.

11.03.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman glasses handbag necklace applause bride shoe

Industry Trends

Harris Reed quitte Nina Ricci pour se consacrer à sa propre maison

Après trois ans et demi à la direction artistique de Nina Ricci, Harris Reed quitte la maison parisienne pour se consacrer pleinement à son propre label.

12.03.2026 by Pauline Borgogno