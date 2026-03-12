5 tendances repérées à la Fashion Week de Paris
Entre silhouettes transformées, textures mouvantes et motifs inattendus, la Fashion Week de Paris esquisse les contours d’un automne-hiver 2026-27 audacieux.
Entre silhouettes transformées, textures mouvantes et motifs inattendus, la Fashion Week de Paris esquisse les contours d’un automne-hiver 2026-27 audacieux.
Lors de la Fashion Week de Londres, cinq tendances se sont distinguées des autres. Entre fausses fourrures audacieuses, franges en mouvement, gants opéra tout en élégance, dentelle réinventée et manteaux croisés structurés, les créateurs fusionnent tradition et modernité pour dessiner les contours d’une nouvelle ère stylistique.