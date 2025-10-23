Zoë Saldaña, nouvelle ambassadrice mondiale de Cartier
Zoë Saldaña et Cartier entament une collaboration désormais officielle, qui commence sous les meilleurs auspices avec une mise en lumière inédite de la collection Panthère.
Zoë Saldaña et Cartier entament une collaboration désormais officielle, qui commence sous les meilleurs auspices avec une mise en lumière inédite de la collection Panthère.
Après Ithaque à l’Hôtel de Guise (2021) et Iter à l’Hôtel de la Marine (2024), Charles Zana investit jusqu'à dimanche un appartement de la rue de Rivoli pour présenter "In Situ", une exposition très personnelle en marge d'Art Basel Paris, où s’unissent l’architecture, le design et l’art contemporain.
En seulement cinq collections — pour sa marque éponyme Alainpaul qu'il a fondée avec son mari Luis Philippe —, ce Français de 36 ans est devenu le (jeune) homme à suivre de la Fashion Week parisienne. Éduqué à la rigueur de la danse classique puis au génie de la création mode, Alain Paul fait preuve d’une force tranquille à rebours de son époque.