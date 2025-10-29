Pourquoi tout le monde parle de la joaillerie signée Harry Winston ?
Rendant hommage à son fondateur visionnaire, la nouvelle collection Harry Winston allie pierres d’exception et savoir-faire d’orfèvre d’un raffinement ultime.
La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.
L’automne invite à ralentir, à se réinventer. Les parfums accompagnent ce changement de saison, se drapant d’une profondeur feutrée. La fraîcheur se prolonge, les fleurs se densifient, les notes fruitées s’arrondissent, les bois se parent de velours. Dans cet équilibre subtil entre force et douceur, la féminité s’affirme dans toutes ses nuances. Chaque sillage devient un geste, une émotion, une allure.
Une sélection pensée comme une garde-robe olfactive d’automne, expression d’une personnalité.
À l’orée de l’automne, les fragrances s’épaississent, se réchauffent, s’accordent un nouveau rythme.
Les bois et les épices rencontrent la vivacité des agrumes dans un dialogue de contrastes raffinés, entre ombre et clarté.
Une écriture olfactive qui affirme la personnalité autant qu’elle la révèle.
Un vestiaire olfactif d’automne où chaque sillage devient attitude.