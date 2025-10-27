Joaillerie

JEM révèle "Via", le bijou comme chemin

Inspirée par la Villa Malaparte, la collection Via de JEM trace une voie éthique et célèbre l’ascension intérieure, entre éclat et élévation.

27.10.2025 by Pauline Borgogno
accessories jewelry ring diamond gemstone
Crédits : Courtesy of JEM

