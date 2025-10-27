JEM révèle "Via", le bijou comme chemin
Inspirée par la Villa Malaparte, la collection Via de JEM trace une voie éthique et célèbre l’ascension intérieure, entre éclat et élévation.
La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.
Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.