Le Charme, le bijou de sac précieux qui raconte les femmes d’aujourd’hui
Avec sa ligne de bijoux de sac, Mathilde Stone transforme l’accessoire en talisman, intime et joyeux, qui célèbre la maternité, le style et les petits miracles du quotidien.
La maison AUPEN, marque culte d’accessoires partenaire de LVMH Métiers d’Art, lève le voile sur les premières pièces de sa collection de haute joaillerie, inspirée des réflexions de son fondateur, Nicholas Tan, sur le courage et la renaissance.
Encensé par la critique, critiqué par les censeurs, l’Hispano-Américain Willy Chavarria secoue la planète mode. Celui qui aurait pu choisir le confort d’une fin de carrière exemplaire passée chez Ralph Lauren et Calvin Klein préfère, à 57 ans, rebattre les cartes avec sa propre marque, quitte à prendre des risques. Disruptif est un faible mot, le concernant.
Caron signe une nouvelle interprétation de la vanille, lumineuse et résolument moderne avec Atmah. Imaginée par Olivia de Rothschild, directrice artistique, en collaboration avec la parfumeuse Louise Turner, cette création se distingue par son audace et son caractère.
