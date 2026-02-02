Articles associés

Joaillerie

HardWear by Tiffany, manifeste d’une féminité libre avec Camille Cottin

Avec Camille Cottin pour muse, Tiffany & Co. signe une campagne sensible et affirmée célébrant la force intérieure, l’amour de soi et l’élégance comme acte d’émancipation.

19.01.2026 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Ce que l'on sait du bijou gothique de Margot Robbie et Jacob Elordi

À l’aube de la tournée de presse des Hauts de Hurlevent, Margot Robbie a offert à Jacob Elordi un bijou chargé de symboles, hommage intime et gothique à l’amour tragique de Cathy et Heathcliff.

30.01.2026 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Pandora célèbre l’amour à la manière Bridgerton

Pandora s’unit à l’univers de Bridgerton pour signer Rules to Love By, une collection de bijoux qui célèbre l’amour, l’amitié et l’expression de soi avec audace et poésie.

19.01.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

Food

Saint-Valentin 2026 : les douceurs à partager en amoureux

À deux, ou même en solo pour célébrer le self love, on honore la fête de l'amour avec des entremets et chocolats qui nous séduisent — tout d'abord par l’œil, puis poursuivent les plaisirs jusqu'au palais.

26.01.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Au Vieux Campeur Congés Payés, vestiaire d’évasion urbaine chez Merci

Deux maisons parisiennes unissent leurs imaginaires pour célébrer le temps suspendu, l’appel du dehors et l’art de vivre en liberté.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
Joaillerie

Louis Vuitton révèle de nouvelles pièces de Haute Joaillerie Virtuosity

Avec Virtuosity, Louis Vuitton célèbre l’apprentissage, la maîtrise et l’audace créative à travers une haute joaillerie visionnaire.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
Beauté

H&M et e.l.f. signent une nouvelle grammaire olfactive

Avec une collection de parfums audacieuse et inclusive, H&M et e.l.f. Cosmetics signent une alliance inédite qui transforme des icônes de beauté en émotions olfactives accessibles à tous.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

La collection M s’enrichit du sac Shopper signé Moynat

Inspiré de l’énergie du marché et du savoir-faire historique de la Maison, le sac Shopper incarne une nouvelle expression de l’iconique collection M de Moynat.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez Moncler Grenoble, une vision alpine entre tradition et innovation

Sous la lune des Rocheuses, Moncler Grenoble dévoile à Aspen une collection où l’héritage alpin dialogue avec une vision résolument contemporaine de la montagne.

02.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

L/Uniform lance son service sur-mesure

Il y a les sacs que l’on choisit, ceux que l’on oublie, et ceux qui s’imposent. Avec BESPOKE, L/UNIFORM transforme l’objet du quotidien en création unique. Chaque sac devient une pièce personnelle, façonnée pour durer, pensée pour accompagner mais surtout pour être.

02.02.2026 by Laure Ambroise
Industry Trends

Pieter Mulier quitte Alaïa

Après cinq années à la tête de la création, Pieter Mulier s’apprête à quitter la Maison Alaïa, laissant derrière lui une vision contemporaine profondément enracinée dans l’héritage d’Azzedine Alaïa.

30.01.2026 by Pauline Borgogno