Joaillerie

Le diamant : pourquoi il nous attire toujours autant?

Son essence précieuse illumine l’Eternel féminin et pourtant le diamant fut longtemps réservé aux hommes. Chronologie, sous toutes ses facettes, d'une histoire d'amour parfois orageuse mais toujours passionnée entre la plus précieuse de pierres et les femmes de légende.