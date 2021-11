Coup de cœur : la bague "Ritratto" de Pomellato

Fidèle à son goût pour les couleurs éclatantes et les volumes généreux, la maison qui a inventé le concept de “joaillerie prête-à-porter” distille son sens du style et de l’allure en conjuguant la sensualité de l’or et la magie hypnotique de la pierre dure.