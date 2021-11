Envie de diamants ?

Quoi qu’on en dise, au royaume des bijoux, le diamant est roi. Tout simplement. Sans même avoir à respecter la règle des 4C (cut, carat, clarity, color), il l’emporte largement devant ses tout aussi précieux congénères (émeraude, rubis, saphir). Pourquoi ? La lumière, le phantasme. A défaut de le posséder, il demeure toutefois loisible de l’admirer lors d'événements exceptionnels comme les deux ventes de prestige organisées par Tajan. Celles des 11 et 12 décembre rassemblent monts et merveilles, que Victoire Winckler – directrice du département joaillerie et horlogerie – décrypte pour L’Officiel.