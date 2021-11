On y était : à l'exposition "Cartier, Crystallization of Time” à Tokyo

L’exposition “Cartier, Crystallization of Time” qui se tient actuellement à Tokyo, magnifiquement mise en scène par l’entreprise architecturale New Material Research Laboratory fondée par l’artiste Hiroshi Sugimoto et l’architecte Tomoyuki Sakakida, jette un regard neuf et vivifiant sur la quintessence du style Cartier.