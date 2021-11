Veja, une marque bien dans ses baskets

En 2005, et alors que personne n’y croyait, Sébastien Kopp et François-Ghislain Morillion, fondateurs de la marque française de baskets Veja, n’avaient qu’une seule idée en tête : produire une mode 100 % éthique et responsable. Quinze ans de travail acharné passé entre leur bureau parisien et le tréfonds de la forêt amazonienne leur ont donné raison.