Prada Beauty dévoile les secrets du maquillage radieux de Zendaya
À New York, Zendaya a fait sensation avec un maquillage lumineux et minimaliste imaginé par Prada Beauty, célébrant l'éclat naturel de la peau.
À New York, Zendaya a fait sensation avec un maquillage lumineux et minimaliste imaginé par Prada Beauty, célébrant l'éclat naturel de la peau.
Longtemps cantonnée à une intervention corrective, l'otoplastie s'impose aujourd'hui comme une chirurgie de précision où l'harmonie du visage, le naturel et la liberté de se sentir pleinement soi-même priment sur toute quête de perfection. Le Dr Martin Rachwalski, spécialiste en otoplastie à Paris, nous éclaire sur le sujet.