À Pitti Uomo 109, Soshi Otsuki réinvente le sartorial par le corps
À Pitti Uomo 109, Soshi Otsuki dévoile à Florence une vision du sartorial où le vêtement s’accomplit dans le mouvement et l’attitude.
À Pitti Uomo 109, Soshi Otsuki dévoile à Florence une vision du sartorial où le vêtement s’accomplit dans le mouvement et l’attitude.
C’est un lieu parisien connu des amateurs de montagne. Une librairie entièrement dévouée aux massifs et au risque – la Librairie des Alpes. Depuis 1933, ces murs se transmettent en famille, et l’on vient ici se procurer non seulement des livres dédiés, mais consulter un fonds.