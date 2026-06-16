Reformation et Umbro habillent les spectatrices du football
Cette collaboration exclusive mêle l’ADN du sportswear britannique à l’allure sexy et contemporaine de Reformation.
Cette collaboration exclusive mêle l’ADN du sportswear britannique à l’allure sexy et contemporaine de Reformation.
Avec Summer Atelier, sa toute première collection estivale, ALO transpose son univers de luxe décontracté sur les rivages méditerranéens à travers un vestiaire raffiné pensé pour accompagner chaque instant des vacances.
Avec sa première collection pour Balenciaga, Pierpaolo Piccioli propose une réflexion poétique sur le corps, la liberté et la légèreté, à travers un vestiaire "unsized" qui réinvente les fondements de la maison.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.