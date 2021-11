Prix LVMH 2019 : Chiara Ferragni et Aimee Song font partie du jury

Le prestigieux Prix LVMH est bientôt de retour et les membres du jury ont été annoncés. Parmi les 16 experts qui auront la lourde tâche d’élire le ou la meilleur(e) styliste, on retrouvera pour la première fois les deux influenceuses les plus puissantes du monde : Chiara Ferragni et Aimee Song.