Loïc Prigent sort un nouveau recueil de ses phrases cultes

Après "J’adore la mode mais c’est tout ce que je déteste" sorti en 2016, puis réédité et complété par de nouvelles phrases cultes, le plus drôle et le plus pinçant des journalistes de la sphère mode Loïc Prigent est de retour avec un nouveau livre déjà collector : "Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge." Toujours présenté sous forme de recueil de courtes phrases entendues dans les coulisses des événements de la mode, le livre sortira en novembre prochain.