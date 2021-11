Les Bouroullec dévoilent leurs 6 fontaines aux Champs Elysées

La Ville de Paris annonce la finalisation de l’installation de six fontaines aux Champs Elysées, signées Ronan et Erwan Bouroullec. Inaugurées officiellement le 21 mars prochain, elles sont recouvertes de 3 060 cristaux développés en étroite collaboration avec les ingénieurs autrichiens de Swarovski et seront la première installation permanente en extérieur mettant en scène des cristaux Swarovski dans l’espace public. La maison Weston, à travers le groupe EPI et la famille Descours, est également mécène de ces fontaines.