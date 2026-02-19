Industry Trends

Messika et Laperouse : pour l'amour du diamant

Le restaurant mythique de la rive gauche célèbre 260 ans d'existence à travers, entre autres, une collaboration avec Messika. 

17.02.2026 by Karen Rouach
Au sein du Salon « La Boussole » Valerie Messika grâve le miroir avec sa bague Concorde ; un diamant solitaire de 6 carats.
Au sein du Salon « La Boussole » Valerie Messika grâve le miroir avec sa bague Concorde ; un diamant solitaire de 6 carats.

Tags

messikavalerie messikalaperousebenjamin patou

Articles associés

accessories jewelry necklace person body part shoulder

Joaillerie

« Terres d’Instinct » : Messika s'imprègne de l’énergie de la Namibie

Pour sa nouvelle collection de Haute Joaillerie, qui célèbre au passage les 20 ans de la Maison, Valérie Messika a dévoilé, au Musée des Arts Décoratifs, 23 parures empruntes de liberté, reflétant la richesse créative de la mode africaine actuelle.

05.10.2025 by Karen Rouach
‘The Gift of Love’ – un collier composé d’un diamant Fancy Intense Yellow en forme de poire de 13,51 carats et d’une multitude de diamants blancs tailles baguette et rond brillant, avec un sertissage en or jaune et blanc

Joaillerie

Haute Joaillerie : Graff dévoile l'impressionnant collier "The Gift of Love"

Graff a présenté une création joaillière d’exception, résultat de plus de 6 000 heures de travail. 

05.02.2025 by Karen Rouach
Vincent Tournayre

Food

Vincent Tournayre : "Le visage des convives doit réagir à la première bouchée"

After-show sur un court de tennis, gala dans un musée, ou encore soirée intimiste dans une résidence diplomatique...  Qui est Vincent Tournayre, le chef derrière les plus beaux dîners de la mode ?

09.02.2026 by Karen Rouach

Recommandé pour vous

london adult female person woman mobile phone dressing room glove hat photography cup

Fashion Week

Chez Chet Lo, le marché de nuit fait communauté

Avec Night Market, Chet Lo convoque l’énergie des bazars nocturnes de Hong Kong.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london fashion adult female person woman clothing dress shoe formal wear mobile phone

Fashion Week

Chez Julien Macdonald, un retour au sommet du Shard

De retour à la Fashion Week de Londres après trois ans d’absence, Julien Macdonald dévoile au sommet du Shard une collection resort ready-to-wear où glamour couture et énergie londonienne s’élèvent à l’unisson.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london coat handbag adult female person woman blazer tartan mobile phone cup

Fashion Week

Chez TOGA, le tissu apprend à bouger

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, TOGA explore la tension entre résistance et souplesse, façonnant des vêtements en perpétuelle métamorphose.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london shoe high heel person adult female woman glasses chair handbag wood

Fashion Week

Chez Sinead Gorey, la revanche de la "boozer girl"

Pour l’automne-hiver 2026-2027, Sinead Gorey transforme l’esthétique du pub londonien en manifeste d’un power dressing féminin, entre corsets techniques, matières industrielles et nostalgie victorienne.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london coat jacket adult male man person hat painting lamp leather jacket

Fashion Week

Chez LABRUM, la migration devient couture

Avec Threads of Osmosis, second chapitre de sa trilogie, LABRUM fait du textile un territoire vivant où migration, mémoire et savoir-faire se rencontrent sur le corps.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
adult female person woman concert jewelry necklace club handbag lighting

Fashion Week

Chez Completedworks, l'éclat fragile des apparences

Pour l’automne-hiver 2026, Completedworks explore la surface comme théâtre intime où la beauté, loin d’être parfaite, se révèle fragile, stratifiée et profondément humaine.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london person walking fashion people formal wear suit coat adult male man

Fashion Week

Chez Mithridate, une odyssée florale de Guangzhou à Londres

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, Mithridate signe une collection manifeste où s’entrelacent héritage chinois et tradition britannique, comme une odyssée contemporaine vers un nouveau foyer londonien.

21.02.2026 by Pauline Borgogno
london adult female person woman fashion hat people male man shoe

Fashion Week

Chez Joseph, une nouvelle ère sous la vision créative de Mario Arena

Pour l’automne-hiver 2026-27, Joseph revient à Londres sous la direction de Mario Arena, qui sculpte la matière comme un marbre vivant et redessine les contours d’un glamour contemporain.

20.02.2026 by Pauline Borgogno