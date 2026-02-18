Barbie célèbre Kylie Minogue, icône pop éternelle
Barbie rend hommage à Kylie Minogue avec une poupée de collection inspirée de l’ère Padam Padam, célébrant une carrière pop aussi flamboyante qu’inspirante.
Barbie rend hommage à Kylie Minogue avec une poupée de collection inspirée de l’ère Padam Padam, célébrant une carrière pop aussi flamboyante qu’inspirante.
Avec sa campagne Printemps-Été 2026, Loewe inaugure sous l’impulsion de Jack McCollough et Lazaro Hernandez un langage visuel solaire et charnel, où modernité instinctive et sensualité graphique s’entrelacent