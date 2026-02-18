Industry Trends

Barbie célèbre Kylie Minogue, icône pop éternelle

Barbie rend hommage à Kylie Minogue avec une poupée de collection inspirée de l’ère Padam Padam, célébrant une carrière pop aussi flamboyante qu’inspirante.

18.02.2026 by Pauline Borgogno
clothing pants shoe high heel person jeans couch sitting lamp sandal
Crédits : Courtesy of Barbie / Mattel

