McQueen célèbre une féminité libre, brûlante et indomptable
Photographiée et réalisée par Harley Weir, la campagne Printemps-Été 2026 de McQueen réunit cinq femmes incandescentes dont la puissance créative embrase l’héritage de la maison.
Photographiée et réalisée par Harley Weir, la campagne Printemps-Été 2026 de McQueen réunit cinq femmes incandescentes dont la puissance créative embrase l’héritage de la maison.
Avec sa campagne Printemps-Été 2026, Loewe inaugure sous l’impulsion de Jack McCollough et Lazaro Hernandez un langage visuel solaire et charnel, où modernité instinctive et sensualité graphique s’entrelacent