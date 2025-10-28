John Malkovich incarne l’élégance subversive du Loafer Bag de JW Anderson
L’acteur américain prête son aura singulière à une campagne où l’art et la mode s’entrelacent avec audace.
Byredo transforme la saison en un voyage sensoriel et créatif. De la réouverture de sa boutique Saint-Honoré à la palette Bibliophilia, des nouveaux extraits de Night Veils à la Holiday 2025 Collection, chaque création — parfums, maquillage, objets lifestyle — devient un rituel raffiné,pour célébrer l’hiver dans toute sa magie.
Érigée au sommet du mont Pincio, la Villa Médicis domine Rome et incarne toute l’élégance italienne. Haut lieu de l’Académie de France, elle dévoile six chambres d’hôtes où se mêlent patrimoine et création contemporaine. Son directeur, Sam Stourdzé, nous raconte ce dialogue entre histoire et modernité.
Entre ses apparitions remarquées au MET Gala avec sa compagne Rihanna, ses collaborations prestigieuses avec Ray-Ban, Louboutin ou Moncler, son nom en tête d'affiche au côté de Denzel Washington dans le dernier Spike Lee, les créations audacieuses de sa marque AWGE et la sortie imminente de Don't Be Dump, A$AP Rocky dépasse le simple statut d'icône pour s'imposer comme un véritable phénomène mondial.