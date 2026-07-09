Zendaya fait sensation à Paris dans les créations de haute joaillerie Messika
La comédienne et icône de style Zendaya a captivé tous les regards à la première parisienne de The Odyssey, sublimée par les créations de haute joaillerie de Messika.
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Entre poésie céleste et personnalisation créative, Sahag Arslanian dévoile Lunar Eclipse et Chroma in Motion, deux collections de joaillerie qui explorent la lumière, la couleur et l'expression de soi à travers un langage esthétique singulier.
Avec Pandora Wonders, Pandora inaugure une nouvelle plateforme créative consacrée aux matières et invite le styliste britannique Harry Lambert à transformer les perles d'eau douce en une collection de charms aussi poétique que fantaisiste.
Dans les années 1990, Antik Batik était la marque bohème chic la plus prisée des it girls parisiennes. Sa boutique de la rue de Turenne était un véritable lieu de pèlerinage pour celles qui recherchaient des blouses, des jupes, des caftans et des paréos intemporels, comme une incarnation de l'esprit du voyage. Fidèle à son ADN, la marque est aujourd'hui arrivée en Italie chez Biffi avec une capsule exclusive. Et elle mérite plus que jamais d'être (re)découverte à Paris, dans sa boutique de la rue des Minimes.
Pour ses débuts à la Semaine de la Haute Couture de Paris, Manish Malhotra signe avec MAA une collection profondément personnelle, où la maternité devient le fil conducteur d’une réflexion sur la création, la transmission et l’identité.
Duran Lantink inaugure son chapitre chez Jean Paul Gaultier avec une collection de haute couture où innovation technologique, mémoire historique et expérimentation sculpturale redéfinissent les contours de la silhouette.