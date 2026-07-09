Joaillerie

Zendaya fait sensation à Paris dans les créations de haute joaillerie Messika

La comédienne et icône de style Zendaya a captivé tous les regards à la première parisienne de The Odyssey, sublimée par les créations de haute joaillerie de Messika.

09.07.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Messika

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