Coup de projecteur sur Mourad Mazouz, né en Algérie, qui a lancé de nombreux restaurants et cafés dans le monde, dont les emblématiques Momo et Sketch, en plein cœur de Londres. En voyage avec lui, c’est l’occasion de parler de ses projets et de ses goûts culinaires. Direction la Riviera française avec la compagnie de jets partagés AERO.