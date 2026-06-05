Industry Trends

GUESS Island, la mode à la plage

C’est sur une île privée au large de Zanzibar que la marque américaine GUESS a choisi cette saison de poser ses valises. Et son logo.

05.06.2026 by Anne Gaffié
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