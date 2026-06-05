GUESS Island, la mode à la plage
C’est sur une île privée au large de Zanzibar que la marque américaine GUESS a choisi cette saison de poser ses valises. Et son logo.
C’est sur une île privée au large de Zanzibar que la marque américaine GUESS a choisi cette saison de poser ses valises. Et son logo.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”