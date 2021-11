Groupe Richemont : Alibaba, e-sesame pour la Chine

Le groupe suisse de luxe Richemont et Alibaba, géant chinois de la distribution en ligne, ont annoncé un partenariat stratégique sous la forme d’une co-entreprise. Le but : lancer une plate-forme de vente au détail de produits de luxe destinés aux consommateurs chinois et jouir ainsi d’un meilleur accès à un marché prometteur.