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Saint-Tropez a trouvé ses trois nouvelles adresses où il faudra être cet été

Cette saison, la presqu'île accueille trois nouvelles signatures qui promettent de faire parler d'elles. Une table italienne inspirée de la dolce vita des années 1960, un restaurant japonais qui se transforme en destination festive à la nuit tombée et le club le plus mythique de Paris qui choisit enfin Saint-Tropez. Tour d'horizon des nouvelles adresses qui devraient rythmer les plus belles journées — et les plus longues nuits — de l'été.

22.07.2026 by L'OFFICIEL
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